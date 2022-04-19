Турция может направить в Украину специалистов и технику для разминирования — Монастырский
Российские оккупанты минируют территорию Украины (Фото:ГСЧС)
Главы Министерств внутренних дел Украины и Турции Денис Монастырский и Сулейман Сойлу провели переговоры. Страна может передать нам специалистов и технику для разминирования территорий.
Война России против Украины — главные события 19 апреля
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Стороны обсудили ход боевых действий и оборону во время полномасштабной войны РФ против Украины. Также затронули вопрос отправки в Украину турецких специалистов и передачи специализированной техники для разминирования и восстановительных работ.
«Украинский народ ценит усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технической помощи в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи. Благодаря несокрушимому духу украинской армии и всего украинского народа, а также поддержке международных партнеров наше государство дает достойный отпор российским захватчикам на всех фронтах», — заявил Монастырский.
Российские оккупанты продолжают минировать территорию Украины.
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