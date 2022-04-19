Турция может направить в Украину специалистов и технику для разминирования — Монастырский 19 апреля, 16:30 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты минируют территорию Украины (Фото:ГСЧС)

Главы Министерств внутренних дел Украины и Турции Денис Монастырский и Сулейман Сойлу провели переговоры. Страна может передать нам специалистов и технику для разминирования территорий.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Стороны обсудили ход боевых действий и оборону во время полномасштабной войны РФ против Украины. Также затронули вопрос отправки в Украину турецких специалистов и передачи специализированной техники для разминирования и восстановительных работ.

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«Украинский народ ценит усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технической помощи в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи. Благодаря несокрушимому духу украинской армии и всего украинского народа, а также поддержке международных партнеров наше государство дает достойный отпор российским захватчикам на всех фронтах», — заявил Монастырский.

Российские оккупанты продолжают минировать территорию Украины.

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