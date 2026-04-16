У Кремля сейчас есть минимум три сценария относительно войны против Украины. Один из них предусматривает попытку постепенного замораживания противостояния, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, первый сценарий врага Кремля предусматривает продолжение войны как минимум до 2028 года. Коваленко отмечает, что сейчас россияне делают ставку на нынешнюю весенне-летнюю попытку штурмовых действий. В то же время сам сценарий войны до 2028 года является нереальным без проведения мобилизации в России в будущем.

Реклама

В ЦПД считают, что второй сценарий — это «дрейф» к прекращению огня и замораживанию войны.

«Для этого в России пропагандисты уже формируют нарратив, по которому [российский диктатор Владимир] Путин был плохо проинформирован о ситуации на фронте, а война „зашла в тупик из-за действий генералов, которые врали“», — считает Коваленко.

Третий сценарий, по его словам, заключается в продолжении войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году.

«Это могут быть агрессивные действия против стран Балтии. На этом фоне в РФ проталкивают законопроект, который позволяет использовать армию в других странах для „защиты граждан России“», — пишет руководитель ЦПД.

Он также отметил, что в случае со странами Балтии Кремль может прибегнуть к атакам беспилотниками и использованию небольших диверсионно-разведывательных групп численностью до 20 человек, которые будут проникать на территорию этих государств для проведения отдельных операций. В то же время в информационном пространстве уже продвигается тезис о якобы угрозе для России со стороны военных предприятий, размещенных в странах НАТО.

В прошлом году Минобороны Германии сообщало, что Россия успешно перевооружается и будет представлять «серьезную военную угрозу» для НАТО с применением обычных вооружений до 2028 года.

В декабре 2024 года финское издание Iltalehti сообщило, что Россия отрабатывала нападение на Финляндию и страны Балтии, в частности, Эстонию, а также Норвегию, и не отказалась от планов его осуществить.