В эпицентре боев остаются три города — Генштаб 3 апреля, 19:26 Снаряжение защитника Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 3 апреля, на 404-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 17 авиаударов, более 20 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня. Вероятность ракетных и авиаударов по всей Украине остается высокой;

основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлении . За сутки защитники Украины отразили более 45 вражеских атак. В эпицентре боев остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка ;

. За сутки защитники Украины отразили более 45 вражеских атак. В эпицентре боев остаются ; ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага нет;

на Лиманском направлении за сутки россияне безуспешно наступали в районах Невского и Серебрянского лесничества;

за сутки россияне безуспешно наступали в районах Невского и Серебрянского лесничества; на Бахмутском направлении оккупанты пытаются полностью захватить Бахмут, продолжают штурмы города. Враг безуспешно наступал возле Орехово-Василевки и Ивановского. За сутки Силы обороны отбили около 20 российских атак на этом участке;

оккупанты пытаются полностью захватить Бахмут, продолжают штурмы города. Враг безуспешно наступал возле Орехово-Василевки и Ивановского. За сутки Силы обороны отбили около 20 российских атак на этом участке; на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне безуспешно наступали в районах Северного, Первомайского и Марьинки;

россияне безуспешно наступали в районах Северного, Первомайского и Марьинки; на Шахтерском направлении оккупанты не наступали, активно использовали БПЛА для корректировки огня;

оккупанты не наступали, активно использовали БПЛА для корректировки огня; на Запорожском и Херсонском направлениях россияне усиливают оборону;

россияне усиливают оборону; в Скадовском районе Херсонской области оккупанты начали составлять списки местных жителей, согласных на «эвакуацию» в оккупированный Крым или на территорию страны-террориста. «Эвакуация» пока что будет добровольной, в первую очередь вывозить собираются женщин и детей;

авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники, защитники Украины сбили вражеский разведывательный беспилотник;

ракетные войска и артиллерия ударили по району сосредоточения оккупантов.

Видео дня

Заместительница министра обороны Анна Маляр написала в Telegram, что оккупанты интенсивно штурмуют Бахмут, бросая в бой свои самые профессиональные подразделения.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 175 160 оккупантов, из них 610 за последние сутки.