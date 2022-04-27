Обстрелы Харькова: за сутки погибли три человека, семь получили ранения

27 апреля, 04:28
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Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 26 апреля в результате обстрела Харькова погибли три человека.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Еще пять харьковчан получили ранения.

«Сегодня в результате обстрелов Харькова 3 человека погибли, 7 получили ранения. В Золочеве 3 человека получили ранения, еще 1 ранен в Чугуеве, 1 человек пострадал в Дергачах», — сообщил Синегубов.

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Он отметил, что наиболее сложная ситуация остается в районе Изюма. В районе Балаклеи был уничтожен российский вертолет КА-52 Аллигатор.

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https://www.youtube.com/watch?v=rUIHv-fvyaU&t=15s
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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