Товарищ Шишимарина рассказал, почему он убил гражданского в Сумской области 19 мая, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Соломенский районный суд Киева на заседании по делу 21-летнего россиянина Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя Сумской области, допросил свидетелей.

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Трансляцию заседание вело Суспільне.

Во время допроса свидетель, рядовой Иван Мальтисов, сдавшийся в плен вместе с Шишимарином, рассказал, что убить гражданского Шишимарину приказал их прапорщик, когда увидел на улице мужчину с телефоном.

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«Прапорщик приказал ему стрелять, аргументируя это тем, что он может сдать нас военным. Вадим не стал выполнять этот приказ. Военный, сидевший рядом вернулся и крикнул, чтобы тот выполнил приказ, ведь нас могут сдать военным и мы не доедем до наших. Мы поравнялись с этим гражданским и Вадим под этим давлением выстрелил», — сказал он.

Другой свидетель Игорь Декун рассказал, что вместе с соседями стоял возле дома, когда раздались автоматные очереди и из-за поворота на их улицу выехал серый Volkswagen. Люди испугались и скрылись во дворе.

«Через забор я увидел, что автомобиль с российскими военными проехал мимо. Я услышал выстрел. Через несколько минут мы услышали крик соседки. Возле нее лежало тело мужчины. Он лежал на спине, руки были раскинуты, у левой руки лежал телефон», — рассказал мужчина.

Суд завершил допрос свидетелей и потерпевших. После 30-минутного перерыва суд должен был исследовать доказательства, но перенес заседание на 11:00 20 мая.

19 мая во время заседания суда Шишимарин заявил, что застрелить мирного жителя в Сумской области ему приказал прапорщик и еще один человек, который находился вместе с ними в автомобиле.

Во время судебного заседания 18 мая Вадим Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

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