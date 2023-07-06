То, что прилетает по России, — уже не тестирование, а успешные операции — руководитель фонда Повернись живим 6 июля, 16:24 Кадры с мест взрывов в Новой Москве 4 июля 2023 года (Фото:Кадры видео 112 via Telegram)

Руководитель фонда Повернись живим Тарас Чмут в интервью Radio NV заявил, что по России прилетают уже не тестовые образцы дальнобойного вооружения и назвал бавовну в РФ успешными операциями.

Как отметил Чмут в эфире Radio NV, потенциально после войны Украина может занять очень сильные позиции в производстве беспилотников.

Отвечая на вопрос о том, являются ли прилеты по России еще тестированием, или уже успешными операциями руководитель фонда Повернись живим сказал:

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«Это успешные операции. Но процесс усовершенствования изделия — любого изделия, от телефона до ноутбука, до танка и ракеты — бесконечен. Если вы хотите иметь хорошее решение, вы постоянно его совершенствуете».

Он добавил, что во взрывах в России «нет ничего чрезвычайного».

«Силы обороны реализуют потенциал различных средств поражения с целью нанесения максимального ущерба наступательному потенциалу российской армии. Где-то — успешно, где-то — менее успешно. Это нормально, оно так и работает, так бывает», — сказал Чмут.

Утром 4 июля в Новой Москве и Московской области РФ прогремели взрывы. Российский режим заявил об атаке пяти дронов, утверждая, что их сбили.

Российские пропагандисты и Telegram-каналы писали о взрывах в районе сел Валуево, Акиньшино и Кривошеино в Новой Москве.

Россияне заявили, что московский аэропорт Внуково ввел ограничения по приему и выпуску самолетов. Их перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.



Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя атаку беспилотников на Москву, разразилась бредом об «акте терроризма», обвинив Запад и президента Украины Владимира Зеленского.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Министерства иностранных дел РФ и заявил, что терроризм — это действия страны-агрессора, а не Запада или Украины.

Позже российские СМИ сообщили, что один из беспилотников упал на крышу административного здания 45-й бригады Воздушно-десантных войск РФ.