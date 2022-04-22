Постоянные обстрелы Харькова. Терехов предложил эвакуацию жителям нескольких районов

22 апреля, 00:35
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Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что администрация города готова помочь с эвакуацией жителям районов, которые постоянно обстреливают оккупационные войска.

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Терехов также призвал горожан без необходимости не покидать бомбоубежища и укрытия.

«Хочу обратиться ко всем жителям Северной Салтовки, Пятихаток, других районов, которые находятся под постоянными обстрелами российского агрессора. Да, нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу вас, примите решение сохранить свои жизни. Мы вас вывезем и поселим в нормальных условиях», — заявил Терехов.

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Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки российские оккупанты более 50 раз обстреляли город Харьков.

По состоянию на утро четверга, 21 апреля, в Харькове среди мирного населения от обстрелов погибли не менее 228 человек.

Обстрелы Харькова. Мы работаем, мы живем, мы держимся, Харьков победит – мэр Терехов

https://www.youtube.com/embed/xnWI6qo_r-s
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Эвакуация Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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