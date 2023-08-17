«Продолжается работа». На Таврическом направлении за сутки уничтожено 25 единиц техники оккупантов и пять складов — Тарнавский

17 августа, 19:44
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Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки (Фото:facebook.com/okPivden)

Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки (Фото:facebook.com/okPivden)

За минувшие сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 25 единиц техники и пять складов с боеприпасами российских оккупантов.

«Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1338 огневых задач», — сообщает командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram.

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Бригадный генерал добавил, что последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 240 человек (погибшие — 88, раненые — 145, пленные — семь).

Тарнавский отметил, что Силы обороны уничтожили 25 единиц военной техники противника:

  • один танк;
  • пять боевых бронированных машин (ББМ);
  • 10 артиллерийских систем и минометов;
  • три БПЛА;
  • шесть единиц автомобильной техники.
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Командующий ОСГВ Таврия резюмировал, что также было уничтожено пять вражеских складов боеприпасов.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Война России против Украины Александр Тарнавский силы обороны

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