«Работают и идут вперед». Тарнавский рассказал о результатах работы Сил обороны на Таврическом направлении 13 августа, 22:32 Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах работы Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки (Фото:facebook.com/okPivden)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах действий Сил обороны на Таврическом направлении.

Об этом говорится в сообщении командующего в его Telegram-канале.

По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1630 огневых задач.

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«За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие — 81, раненые — 176, пленные — 12)», — заявил бригадный генерал.

Он добавил, что за последние сутки украинские защитники уничтожили 15 единиц военной техники противника:

один танк;

две боевые бронированные машины ( ББМ);

ББМ); три артиллерийские системы и минометы;

девять единиц автомобильной и одна единица специальной техники.

Тарнавский сообщил, что в результате работы Сил обороны был уничтожен склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт врага.

Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.