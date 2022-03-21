Враг активно обстреливает гражданские объекты и готовит россиян к затяжной войне — сводка Генштаба 21 марта, 00:51 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб Украины в полночь 21 марта опубликовал оперативную сводку ситуации на фронте на 26-й день после начала войны России против Украины.

Задания оккупантов по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепления Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены, сообщают в Генштабе.

Видео дня

Поэтому в России ведется активная пропаганда, цель которой - подготовка населения к длительной войне и создание ложного восприятия относительно эффективности международных санкций.

В течение суток враг активно применял средства воздушного нападения и наносил ракетно-бомбовые удары. Их цель — запугивание гражданского населения и снижение экономического потенциала Украины, поэтому удары были сосредоточены на объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов.

На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами рф на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил республики в военную операцию против Украины.

В Полесском направлении враг не проводил активных наступательных действий, готовясь к наступлению на Киев.

На Северском направлении россияне пытаются перегруппироваться, но испытывают проблемы с логистическим обеспечением подразделений и инженерным оборудованием занятых позиций.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

На Донецком и Луганском направлениях украинская армия отразила семь атак врага, уничтожив 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля и около 170 человек живой силы. Также были сбиты вражеский Су-34 и вертолет.

Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя; также ведет безуспешные штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города.

На Таврическом направлении существенных изменений не отмечено. Подразделения росгвардии пытаются проводить карательные мероприятия против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей с целью предотвращения митингов во временно оккупированных населенных пунктах. Также враг пытается проводить меры по установлению оккупационных властей.

На Южнобужском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонных позиций, оружия и техники.

"Видео и фото иллюстрируют ожидания российских оккупантов и горькую для них реальность", - отмечают в Генштабе.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.