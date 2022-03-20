Штурмовавшие Изюм оккупанты «практически уничтожены», создание «ХНР» провалено — сводка Генштаба 20 марта, 01:20 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб Украины опубликовал в полночь 20 марта оперативную сводку ситуации на фронте на 25 день после начала войны России против Украины.

«Группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Проводятся мероприятия правового режима военного положения, стабилизационные действия, выполняются задачи территориальной обороны», — заявили в Генштабе.

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Согласно данным на 00:00 20 марта:

На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.

На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огневое поражение.



На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.



На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся.



В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.

Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военных, участвовавших в наступлении на Харьков, однако из-за больших потерь части отказались от участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой.



Начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой « Херсонской народной республики».

20 марта начался 25 день после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Оккупанты постоянно обстреливают жилые кварталы и объекты инфраструктуры. В то же время усиливается изоляция России.

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