Штурмовавшие Изюм оккупанты «практически уничтожены», создание «ХНР» провалено — сводка Генштаба
Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
Генеральный штаб Украины опубликовал в полночь 20 марта оперативную сводку ситуации на фронте на 25 день после начала войны России против Украины.
«Группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Проводятся мероприятия правового режима военного положения, стабилизационные действия, выполняются задачи территориальной обороны», — заявили в Генштабе.
Согласно данным на 00:00 20 марта:
- На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.
- На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огневое поражение.
- На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.
- На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся.
- В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.
- Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военных, участвовавших в наступлении на Харьков, однако из-за больших потерь части отказались от участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой.
- Начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой «Херсонской народной республики».
20 марта начался 25 день после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Оккупанты постоянно обстреливают жилые кварталы и объекты инфраструктуры. В то же время усиливается изоляция России.
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