В Попасной оккупанты случайно обстреляли из минометов свои же войска — сводка Генштаба 27 марта, 01:43 Цей матеріал також доступний українською Сожженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку на 00:00 27 марта, подведя итоги 31-го дня войны России против Украины.

Война России против Украины — последние новости



«Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего Государства. Ни одной из поставленных задач полностью не выполнил. Частично имел успех на отдельных направлениях», — заявили в Генштабе.

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На Волынском направлении противник не производил наступательных действий.

В Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил, но вел обстрелы жилых массивов в пригородах и в Киеве.

На Северском направлении пытался заблокировать Чернигов силами отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа. Продолжал обстрел жилых кварталов в районах населенных пунктов Чернигов, Ивановка и Нежин.

На Броварском направлении подразделения противника были остановлены. По результатам боевых действий в районах населенных пунктов Лукьяновка и Рудницкое, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань.

На Слобожанском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа и северного флота.

В направлении Сумы агрессор силами подразделений из состава 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводил.

В районе города Харьков оккупанты определенным составом сил активных наступательных действий не проводили.

На направлении Славянска враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Каменка, Синичине, Сухая Каменка.

На Донецком направлении противник продолжает наращивать ударные группировки с целью возобновления наступательных действий для выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходе в районы населенных пунктов Угледар, Новотроицкое, а также в захвате города-героя Мариуполя. В Попасной оккупанты из-за плохого взаимодействия обстреляли свои же позиции из минометов.

27 марта начался 32 день с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.