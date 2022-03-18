Оккупанты хотят уничтожить систему ППО на побережье Черного моря — сводка Генштаба 18 марта, 01:25 Цей матеріал також доступний українською Сбитая российская ракета (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб Украины опубликовал сводку на 00:00 18 марта, рассказав об обстановке на фронте после начала войны Россией.

«Командование вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по восполнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже отобрано приблизительно 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы», — сообщили в Генштабе.

На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами российской федерации.

На Полесском основные усилия оккупантов были сосредоточены на содержании занятых ранее рубежей и осуществлении мероприятий подготовки для возможного наступления на Киев.

На Северском направлении враг пытается удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Чернигова и производят артиллерийские обстрелы города.

В районе города Бровары оккупанты периодически совершают артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, с целью возобновления наступательных действий на города Сумы и Харьков, оккупанты пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы. В направлении города Изюм враг пытается возобновить наступательные действия.

На Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

На Южнобужском направлении враг активных действий не проводил.

Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья. В акватории Черного моря противник пытается проводить демонстрационные действия.

18 марта — 23 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

По данным ООН, за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 720 мирных жителей Украины, 1252 человека пострадали. В то же время только в Мариуполе, который две недели был заблокирован россиянами и находится под постоянным обстрелом, заявили, что по состоянию на конец 14 марта погибли 2357 мирных жителей — это данные горсовета.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты потеряли около 14 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.

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