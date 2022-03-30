Оккупанты проводят перегруппировку, а не отвод войск — сводка Генштаба 30 марта, 01:38 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал сводку о состоянии дел на фронте на 00:00 30 марта.

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«Продолжается отведение подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении. В то же время, так называемый „отвод войск“, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ошибочного воображения об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева», — заявили в Генштабе.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается. Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.

В направлении Славянска противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населённых пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивались на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Безуспешно.

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений ВСУ.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает производить фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

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