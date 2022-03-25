Оккупанты пытаются восстановить силы в районах городов Киева и Макарова — сводка Генштаба

25 марта, 02:06
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о боевых действия по состоянию на 00:00 25 марта.

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«Главные задания оккупантов: установление контроля над левобережной частью Украины, окружение городов и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей — не были выполнены. Однако, врагу удалось «частично добиться успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между ростовской областью и ВТО АР Крым», — заявили в Генштабе.

Видео дня
  • На Волынском направлении противник не производил наступательной операции.
  • На Полесском направлении враг пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова, продолжает обстрелы.
  • На Северском направлении противник совершает неудачные попытки блокировки Чернигова.
  • На Броварском направлении оккупанты перешли к обороне, осуществляют инженерное оборудование позиций.
  • На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери
  • На Донецком направлении силы врага сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, однако успеха нет.
  • На Запорожском направлении агрессор силами до пяти БТГр перешел к обороне.
  • На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны.
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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