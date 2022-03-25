Оккупанты пытаются восстановить силы в районах городов Киева и Макарова — сводка Генштаба 25 марта, 02:06 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о боевых действия по состоянию на 00:00 25 марта.

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«Главные задания оккупантов: установление контроля над левобережной частью Украины, окружение городов и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей — не были выполнены. Однако, врагу удалось «частично добиться успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между ростовской областью и ВТО АР Крым», — заявили в Генштабе.

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На Волынском направлении противник не производил наступательной операции.

На Полесском направлении враг пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова, продолжает обстрелы.

На Северском направлении противник совершает неудачные попытки блокировки Чернигова.

На Броварском направлении оккупанты перешли к обороне, осуществляют инженерное оборудование позиций.

На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери

На Донецком направлении силы врага сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, однако успеха нет.

На Запорожском направлении агрессор силами до пяти БТГр перешел к обороне.

На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны.

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