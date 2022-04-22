C 13-ью парами часов. У Суркиса заявили, что он выехал из Украины в Польшу легально — на лечение 22 апреля, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Георгий Суркис (Фото:dynamo.kiev.ua)

Нардеп и один из президентов футбольного клуба Динамо Григорий Суркис, которого задержали на пункте пропуска Краковец, выехал в Польшу на лечение.

Об этом заявили в пресс-службе украинского бизнесмена, сообщает Интерфакс-Украина.

В ведомстве подчеркнули, что Суркис пересек границу согласно действующему законодательству.

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«В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады на время Пасхальных праздников Григорий Суркис уехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки — лечение», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что во время пересечения границы у народного депутата были его личные вещи, в частности часы, задекларированные Суркисом, что отражено в соответствующих реестрах на сайте НАПК.

«После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал оставшиеся в Украине часы своим помощникам. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу», — подчеркнули в пресс-службе.

22 апреля Украинская правда сообщила, что Григория Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец. По данным собеседника издания, Суркис вывозил 13 часов через зеленый коридор.

В начале полномасштабного вторжения России Григорий Суркис и его брат Игорь выехали из Украины.

Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Отмечается, что они уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные 17,6 миллиона долларов.

В отношении инспекторов таможенного поста Вилок Закарпатской таможни, которые без проверки выпустили из страны братьев Суркисов, начали уголовное производство.

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