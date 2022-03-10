Россияне нанесли новый авиадар по Сумам и Сумской области

10 марта, 02:37
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Последствия обстрелов Российской Федерацией города Сумы. 8 марта 2022 года (Фото:Andrey Mozgovyy/via REUTERS)

Последствия обстрелов Российской Федерацией города Сумы. 8 марта 2022 года (Фото:Andrey Mozgovyy/via REUTERS)

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о новых бомбардировках со стороны российских оккупантов.

Сегодня ночью, 10 марта, россияне нанесли новые авиаудары по Сумам и Ахтырке. Об этом Дмитрий Живицкий сообщил в своем Telegram -канале.

Около 00:40 удар пришелся на окраину Сум и деревню Бытица. В 1:30 российская авиация бомбила жилые кварталы Ахтырки, есть информация о попадании в газопровод. Там уже уничтожена вся инфраструктура, но, тем не менее, враг продолжает обстреливать город и днем, и ночью.

В Тростянце артиллерия врага обстреляла бывший завод — погибли три местных жителя, среди них несовершеннолетний парень.

Села Боромля, Жигаловка и Новгородское оккупированы врагом, поэтому местные предприниматели не рискуют везти туда хлеб.

Поселок Большая Писаревка бомбили 9 марта. Линии электропередач оборваны. В результате обстрела погиб 13-летний парень и две женщины.

За вчерашний день из Сум эвакуировали около 50 тыс. человек. Сейчас местные власти пытаются договориться о зеленом коридоре для жителей Ахтырки, Тростянца и Лебедина.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Сумы Сумская область Бомбардировка Ахтырка Война России против Украины

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