Современная техника и вооружение. ВСУ готовятся к наступательным действиям

16 мая, 20:50
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Украинские военнослужащие (Фото:Сухопутные войска ВС Украины / Telegram)

Украинские военнослужащие (Фото:Сухопутные войска ВС Украины / Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проверил готовность подразделений к наступательным действиям.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военнослужащие на фоне современной военной техники готовятся к наступлению.

Видео дня

При этом других подробностей в ведомстве не уточнили.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Сухопутные войска Война России против Украины

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