Современная техника и вооружение. ВСУ готовятся к наступательным действиям 16 мая, 20:50 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Сухопутные войска ВС Украины / Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проверил готовность подразделений к наступательным действиям.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военнослужащие на фоне современной военной техники готовятся к наступлению.

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При этом других подробностей в ведомстве не уточнили.

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