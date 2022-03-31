«Оружие просто рассыпалось в руках». Студенты из ОРДЛО рассказали о своей «мобилизации» и войне против Украины 31 марта, 16:36 Цей матеріал також доступний українською «Мобилизованные» боевики «ДНР» (Фото:Скриншот видео UkraineMediaCentre Kyiv / YouTube)

Российско-оккупационные силы «мобилизовали» на войну против Украины студентов первых-вторых курсов из вузов, подконтрольных боевикам «ДНР». Они рассказали, что их забрали на войну без прохождения медкомиссии, а в руки выдали ржавое снаряжение.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом «мобилизованные» из «ДНР» солдаты рассказали на брифинге 31 марта.

По их словам, «мобилизованные» думали, что их везут на территорию рф для проведения «обучения молодого бойца», а некоторые взводы сформировали уже на территории Украины.

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Задачей «мобилизованных», которых привезли в село Веселое Харьковской области, было вырывать опорные пункты для блокпостов, проверять машины, записывать и передавать эти данные и применять сигнальные ракеты в случае нападения.

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По словам солдат, оружие им выдали в Макеевке: «Выдали автоматы и штык-нож, четыре магазина (за которые мы несли ответственность) — и все. У нас не было патронов».

Владислав Васильченко, второкурсник-программист родом из Макеевки, рассказал, что «мобилизованным» показывали, как собирать-разбирать оружие, во время их перевозки поездом.

«Большинство оружия было ржавым. У одного парня, который вытащил пружины из ствольного короба, оно было настолько ржавым, что распалось в руках», ㅡ сказал он.

19-летний Юрий Сикач, первокурсник «Академии управления», рассказал, что среди снаряжения были ремни с советскими значками и каски времен Второй мировой войны, которые разбивались при падении с высоты один метр.

По словам солдат, их поселили в нетопленной школе, некоторые жили в заброшенных зданиях. Первые несколько дней «мобилизованных» не кормили. При этом они утверждают, что местные жители якобы хорошо относились к ним и помогали.

«Мы искали, где можно раздобыть воду, спрашивали мирных жителей. Они подсказали, где колодец. Еда ㅡ два раза в день, полевая кухня без мяса. Хлеб, как я понял, нам один раз привезли, потому что видел этикетку. Привезли 11 марта, и до 20-го хлеб с этой маркировкой так и раздавали», — сказал один из солдат.

По словам «мобилизованных», среди них была куча больных, никакого медицинского обеспечения не было.

«У нас во взводе было 25 человек, а фактически здоровых — 15, и то все кашляли», — заявил он.

«Мобилизованные» из «ДНР» поблагодарили за помощь и гуманное отношение украинских военных и медиков. Они утверждают, что «не хотели воевать», но не имели выбора, кроме как выполнять приказы. Своих земляков призвали избегать «мобилизации».

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