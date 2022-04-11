Враг накапливает силы, их конечной целью является вся Украина — Маляр 11 апреля, 01:01 Цей матеріал також доступний українською Анна Маляр (Фото:instagram.com/annamaliar/)

Никакой стабилизации ситуации по войне России против Украины нет. Враг накапливает силы, их конечной целью является вся Украина.

Об этом в эфире единого телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Укринформ.



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«Люди ждут какие-то новости каждый день, но определенные военные операции занимают дни и иногда недели. И то, что сейчас кажется определенной стабилизацией, на самом деле это не так. Сейчас враг накапливает свои силы, никакого затишья нет, никакой стабилизации нет. Просто по состоянию на сегодняшний день российская армия пытается выполнить свой план минимум — восток Украины. Если дальше по оперативной ситуации они будут менять свои планы, то мы должны понимать, что все равно их конечная цель — вся Украина», — сказала Маляр.

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