Враг накапливает силы, их конечной целью является вся Украина — Маляр

11 апреля, 01:01
Цей матеріал також доступний українською
Анна Маляр (Фото:instagram.com/annamaliar/)

Анна Маляр (Фото:instagram.com/annamaliar/)

Поддержи НВ

Никакой стабилизации ситуации по войне России против Украины нет. Враг накапливает силы, их конечной целью является вся Украина.

Об этом в эфире единого телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Укринформ.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Читайте также:

Зеленский выступает за завершение войны путем подписания мирного договора с Россией (Фото:Офис президента Украины) Зеленский: Люди примут мир в любом случае, потому что все хотят, чтобы эта война закончилась

«Люди ждут какие-то новости каждый день, но определенные военные операции занимают дни и иногда недели. И то, что сейчас кажется определенной стабилизацией, на самом деле это не так. Сейчас враг накапливает свои силы, никакого затишья нет, никакой стабилизации нет. Просто по состоянию на сегодняшний день российская армия пытается выполнить свой план минимум — восток Украины. Если дальше по оперативной ситуации они будут менять свои планы, то мы должны понимать, что все равно их конечная цель — вся Украина», — сказала Маляр.

Видео дня
Читайте также:
Оккупанты перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины — Зеленский
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Анна Маляр

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X