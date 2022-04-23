Оккупанты могли использовать в Мариуполе слезоточивый газ, смешанный с химикатами — США 23 апреля, 05:37 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантами Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что российские оккупанты могли применить в Мариуполе слезоточивый газ, смешанный с химикатами.



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Об этом сообщает Укринформ.

«Пока мы изучаем сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь. Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя», — заявил Карпентер.



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Он отметил, что США вместе с союзниками намерены внимательно изучить возможную информацию о применении химического оружия в Мариуполе.

«Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных в ответственность за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине», — добавил он.

11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе и пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен реагировать превентивно.

До последнего патрона: полк Азов обороняет Мариуполь https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE

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