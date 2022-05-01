США отправили в Украину бронетранспортеры М113 — Генштаб 1 мая, 05:18 Цей матеріал також доступний українською Бронетранспортеры передадут Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео отправки в Украину бронетранспортеров М113, которые передали США.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Погрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

28 апреля президент США Джо Байден выступил с речью в поддержку Украины и направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.



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Более $20 млрд денег будет потрачено непосредственно на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а $8,5 млрд на экономическую помощь и $3 млрд на гуманитарную помощь.

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