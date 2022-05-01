США отправили в Украину бронетранспортеры М113 — Генштаб

1 мая, 05:18
Цей матеріал також доступний українською
Бронетранспортеры передадут Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Бронетранспортеры передадут Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео отправки в Украину бронетранспортеров М113, которые передали США.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Погрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

https://www.facebook.com/watch/?v=400111478593378
Читайте также:
Идея Черчилля и Рузвельта против Путина. Мировые СМИ об «историческом моменте» — возрождении программы ленд-лиза в США для поддержки Украины

28 апреля президент США Джо Байден выступил с речью в поддержку Украины и направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.

Видео дня

Более $20 млрд денег будет потрачено непосредственно на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а $8,5 млрд на экономическую помощь и $3 млрд на гуманитарную помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=AtA-nD5__MM
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Генштаб Поставки оружия Война России против Украины Генштаб ВСУ

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X