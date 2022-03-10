Бывший спецназовец Королевской морской пехоты. За Украину приехал воевать сын британской депутатки

10 марта, 03:03
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Бен Грант — сын Хелен Грант, член британского парламента от Консервативной партии и советницы Бориса Джонсона (Фото:Reuters)

Бен Грант — сын Хелен Грант, член британского парламента от Консервативной партии и советницы Бориса Джонсона (Фото:Reuters)

Среди британских добровольцев, отправившихся воевать за Украину, есть сын британской депутатки 30-летний Бен Грант.

Бен – бывший спецназовец Королевской морской пехоты с опытом службы более 5 лет, пишет издание Evening Standart.

Это сын Хелен Грант, члена британского парламента от Консервативной партии и советницы Бориса Джонсона. Раньше была министром спорта Великобритании.

Грант решил приехать в Украину после того, как увидел видео бомбардировки одного из украинских жилых домов, на которых был слышен детский крик.

"Я отец троих детей, и, если бы это были мои дети, я знаю, что я сделал бы – я пошел бы и бился. Потом я подумал, что еще мне были бы нужны люди с боевым опытом, которые смогут прийти и помочь мне спасти мою семью", — говорит Грант.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Великобритания Добровольцы Добровольческий батальон Война России против Украины

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