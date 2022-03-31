Беспилотники, артиллерия, истребители. Украина передала в Конгресс США список необходимого оружия 31 марта, 03:37 Цей матеріал також доступний українською Конгресс США (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Украинская армия передала в Конгресс США список военного оборудования, которое необходимо для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает CNN.



В список необходимого попали артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.

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Также украинские военные запросили разведывательные и ударные беспилотными (включая дроны-камикадзе), тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы против дронов, а так же боевые самолеты Су-25.

Украинская армия запросила у Конгресса помощь в лечении раненых военных и ремонте оборудования. Конгрессу предложили помочь с проведением ремонта в соседних странах.

Конгрессмен Джейсон Кроу отметил, что в списке отражены «насущные потребности» украинской армии, которая воюет с российскими оккупантами.

29 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, чтобы защищаться от российской агрессии.

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