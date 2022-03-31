Беспилотники, артиллерия, истребители. Украина передала в Конгресс США список необходимого оружия

31 марта, 03:37
Цей матеріал також доступний українською
Конгресс США (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Конгресс США (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Украинская армия передала в Конгресс США список военного оборудования, которое необходимо для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает CNN.

В список необходимого попали артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.

Видео дня

Также украинские военные запросили разведывательные и ударные беспилотными (включая дроны-камикадзе), тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы против дронов, а так же боевые самолеты Су-25.

Украинская армия запросила у Конгресса помощь в лечении раненых военных и ремонте оборудования. Конгрессу предложили помочь с проведением ремонта в соседних странах.

Читайте также:
Зеленский час говорил с Байденом. Обсудили оборонную помощь и новые санкции против России

Конгрессмен Джейсон Кроу отметил, что в списке отражены «насущные потребности» украинской армии, которая воюет с российскими оккупантами.

29 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, чтобы защищаться от российской агрессии.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Конгресс США Поставки оружия Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X