Оккупанты издеваются над городами Украины, только чтобы дать своим пропагандистам новый материал — Зеленский 10 марта, 16:03 Цей матеріал також доступний українською Разрушение Мариуполя в результате бомбардировки российскими оккупантами (Фото:Полк Азов/Twitter)

Российские оккупанты специально создали в ряде городов Украины гуманитарную катастрофу, это для них часть плана, заявил президент Владимир Зеленский в обращении.

«Мариуполь. Волноваха. Изюм. Сумы и области. Города и городки Киевской области — Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель… Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами! И от того, что они хотят сделать с нашими людьми, нуждающимися в срочной помощи», — говорит Зеленский.

Он заявляет, что российские войска хотят унизить украинцев.

«Чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов. Чтобы украинцы могли спасти жизнь только поехав на оккупированную территорию или в Россию. Поэтому они блокируют Мариуполь. Блокируют Волноваху. Блокируют другие города», — подчеркнул президент и добавил, что оккупанты специально организуют это издевательство, чтобы дать своим пропагандистам новый материал.

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