В каске и бронежилете. Пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь
Денис Пушилин и Владимир Соловьев (Фото:Соловьев via Telegram)
Известный российский пропагандист Владимир Соловьев приехал в Мариуполь, который постоянно обстреливают войска РФ.
Война России против Украины — главные события 3 мая
Он опубликовал свое фото на проходной Завода Ильича в Мариуполе с главой боевиков так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным.
«Все подробности» Соловьев пообещал рассказать в среду, 4 мая.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.