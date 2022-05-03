В каске и бронежилете. Пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь

3 мая, 20:51
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Денис Пушилин и Владимир Соловьев (Фото:Соловьев via Telegram)

Денис Пушилин и Владимир Соловьев (Фото:Соловьев via Telegram)

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев приехал в Мариуполь, который постоянно обстреливают войска РФ.

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Он опубликовал свое фото на проходной Завода Ильича в Мариуполе с главой боевиков так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным.

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«Все подробности» Соловьев пообещал рассказать в среду, 4 мая.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Денис Пушилин Российская пропаганда Владимир Соловьев Война России против Украины

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