В каске и бронежилете. Пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь 3 мая, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Денис Пушилин и Владимир Соловьев (Фото:Соловьев via Telegram)

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев приехал в Мариуполь, который постоянно обстреливают войска РФ.

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Он опубликовал свое фото на проходной Завода Ильича в Мариуполе с главой боевиков так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным.

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«Все подробности» Соловьев пообещал рассказать в среду, 4 мая.

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