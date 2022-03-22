Мэр Чернигова заявил, что из города выехала более половины населения 22 марта, 03:17 Цей матеріал також доступний українською Владислав Атрошенко (Фото:newch.tv)

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что после начала войны России против Украины из города выехало более 50% населения.

Об этом сообщает Левый берег.

«Точного подсчета не ведем, но — по моим ощущениям — в городе остается ориентировочно 130 тысяч человек. До войны было 285. Так что примерно 150−155 тысяч человек уехало», — заявил Атрошенко.

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Мэр отметил, что в данный момент в городе большие проблемы с тем, что осталось мало людей, которые могут заниматься ремонтом инфраструктуры. Также в Чернигове осталось мало медиков.

«Также из числа оставшихся значимая часть тех, кто просто сам не в состоянии справиться. Нередки случаи: еще до войны пожилой человек заболел ковидом или чем-то другим, родственники привезли его в больницу, началась война, родственники убежали, человек остался, и теперь медики должны за ним ухаживать. А медиков тоже немного остается, и они тоже с ног падают, у нас раненых много, больницы обстреливают, выбиты окна, в помещениях холодно. Поэтому сейчас мы думаем, как эвакуировать этих людей» , — сообщил мэр.

19 марта войска РФ обстреляли больницу в Чернигове, который страдает от гуманитарной катастрофы. Мэр города Владислав Атрошенко заявил, что в Чернигове нет электроэнергии, тепла и воды.

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