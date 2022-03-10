Более половины украинцев уверены, что Украина победит в войне с Россией в ближайшие недели — опрос 10 марта, 14:56 Цей матеріал також доступний українською 18% украинцев верят в победу уже на этой неделе (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

57% украинцев уверены, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

18% считают, что украинцы победят оккупантов в ближайшую неделю, 39% - через несколько недель. 18% опрошенных думают, что война будет продолжаться несколько месяцев, 9% - что она закончится через полгода или год. Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верят, что война будет длиться недолго.

При этом 92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Практически каждый день этот показатель растет. Только 6% сегодня не уверены в таком исходе событий. Вера в победу во всех регионах страны.

Опрос проводился с 8 по 9 марта. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

10 марта — 15-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.



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