Наименьший показатель в истории. Только 11% украинцев скучают по СССР — опрос

4 мая, 19:24
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Плакат с портретами Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина на акции в поддержку Украины в Гамбурге (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Плакат с портретами Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина на акции в поддержку Украины в Гамбурге (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Только 11% украинцев скучают по распаду Советского Союза. Это наименьший показатель ностальгии за всю историю исследований в Украине.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Социологи отмечают, что полномасштабная война России против Украины значительно повлияла на показатели.

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Исследователи сравнили отношение к советским временам россиян и украинцев в течение нескольких лет и заметили противоположные тенденции.

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В России с 2010 года количество людей, чувствующих ностальгию по СССР, растет, а в Украине — снижается.

В 2010 году по Советскому Союзу скучали 55% россиян и 46% украинцев. В 2021 году в России по СССР ностальгировали 63% граждан. В Украине в 2022 году по советскому прошлому скучают только 11%.

«Таким образом, по состоянию на конец апреля 2022 года в Украине зафиксирован самый низкий за историю наблюдений показатель ностальгии по распаду СССР (11%). Не сожалеют о нем — абсолютное большинство — 87%», — говорят социологи.

https://www.youtube.com/watch?v=vfHcLvntTBs

Опрос проводился 27 апреля. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   СССР Опрос Российская агрессия Соцопрос Распад СССР Война России против Украины

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