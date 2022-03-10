Абсолютное большинство украинцев планируют оставаться в Украине в ближайшее время, более 80% помогают стране — опрос

10 марта, 15:58
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В Украине возродилось мощное волонтерское движение помощи военным и беженцам (Фото:Kamil Jasinski/Reuters)

В Украине возродилось мощное волонтерское движение помощи военным и беженцам (Фото:Kamil Jasinski/Reuters)

97% украинцев планируют оставаться в Украине в ближайшее время на фоне полномасштабного вторжения России.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

При этом, более 80% опрошенных каким-то образом помогают в защите Украины. 39% из них сейчас помогают людям и армии как волонтеры, 37% - помогают финансово.

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18% участвуют в информационном сопротивлении, 12% - продолжают работать в критической инфраструктуре. 10% украинцев отметили, что являются участниками территориальной обороны.

Только 19% ответили, что не могут помогать сейчас стране, чаще это люди старшего возраста.

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В то же время, по данным социологов, и среди старших большинство сегодня вовлечено в сопротивление.

Опрос проводился с 8 по 9 марта. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

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10 марта — 15-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Опрос Волонтеры Украинцы Война России против Украины

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