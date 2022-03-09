Приблизительно 500 тысяч украинцев арендовали жилье в западных областях за время войны 9 марта, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Украинцы активно едут на запад страны, спасаясь от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

За время войны около 500 тыс. украинцев арендовали жилье в западных областях страны.

Об этом сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Юрий Пита агентству Интерфакс-Украина.

Большинство вынужденных переселенцев, которые планируют остаться в стране, сосредоточено во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Черновицкой областях.

По оценке АФНУ, более 35% вынужденных переселенцев, арендующих жилье, сосредоточено во Львовской и Ивано-Франковской областях; в Закарпатской, Тернопольской – по 10-12%, на Волыни, в Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Винницкой областях – по 10%.

Более 60% переселенцев арендуют жилье без привязки к конкретным срокам и планируют оставаться в арендуемых квартирах от месяца до трех, говорит Пита. В то же время он отмечает, что в 80% случаев цены на аренду остаются на уровне конца января-начала февраля.

Однако существуют случаи, когда цены завышают вдвое. Это делается втайне, объясняет Пита, поскольку «общественность и местные органы власти настроены очень негативно к таким дельцам».

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