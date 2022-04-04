В Украине в плену находятся около 600 российских оккупантов — Верещук 4 апреля, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Российские пленные (Фото:Груз 200 / Telegram)

По состоянию на 4 апреля в Украине количество пленных российских военных составляет около 600 человек.

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Об этом заявила министр реинтеграции Ирина Верещук, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Она подчеркнула, что в Украине должен быть построен специальный лагерь, согласно международному праву.

«Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом» — сказала она.

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Также она отметила, что сегодня вопрос большого количества пленных обсуждался на совещании с участием чиновников.

«Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест до наших пленных, заставить Россию отпустить пленных, которые с 2014 года некоторые из них, и так же женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей», — сказала Верещук.

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