В Украине в плену находятся около 600 российских оккупантов — Верещук
Российские пленные (Фото:Груз 200 / Telegram)
По состоянию на 4 апреля в Украине количество пленных российских военных составляет около 600 человек.
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Об этом заявила министр реинтеграции Ирина Верещук, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Она подчеркнула, что в Украине должен быть построен специальный лагерь, согласно международному праву.
«Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом» — сказала она.
Также она отметила, что сегодня вопрос большого количества пленных обсуждался на совещании с участием чиновников.
«Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест до наших пленных, заставить Россию отпустить пленных, которые с 2014 года некоторые из них, и так же женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей», — сказала Верещук.
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