Количество подтвержденных смертей гражданских из-за войны в Украине превысило 2 тысячи — ООН
Могила погибшего в парке Ирпеня, 31 марта (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 2 тысяч мирных жителей.
Война России против Украины — главные события 18 апреля
Об этом сообщает ООН.
По данным ООН, погибли 2072 гражданских, из них 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков, а также 71 ребенок и 1039 взрослых, пол которых еще не удалось установить.
Кроме того, 2818 получили ранения. Из них 327 мужчин, 253 женщины, 56 девочек и 61 мальчик, а также 155 детей и 1966 взрослых, пол которых не установлен.
В ООН считают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные бои, происходит с задержкой.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.