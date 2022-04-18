Количество подтвержденных смертей гражданских из-за войны в Украине превысило 2 тысячи — ООН 18 апреля, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Могила погибшего в парке Ирпеня, 31 марта (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 2 тысяч мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщает ООН.

По данным ООН, погибли 2072 гражданских, из них 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков, а также 71 ребенок и 1039 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

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Кроме того, 2818 получили ранения. Из них 327 мужчин, 253 женщины, 56 девочек и 61 мальчик, а также 155 детей и 1966 взрослых, пол которых не установлен.

В ООН считают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные бои, происходит с задержкой.

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