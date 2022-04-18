«Акт геноцида». В фильтрационных лагерях РФ более 20 тысяч жителей Мариуполя — Денисова

18 апреля, 18:35
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Ситуация в Мариуполе, 27 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ситуация в Мариуполе, 27 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Российские оккупанты держат в фильтрационных лагерях более 20 тысяч жителей Мариуполя. После этого украинцев принудительно вывозят в Россию.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Кроме этого, в селе Безымянное также есть лагерь, в котором от 5−7 тысяч граждан.

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По словам Денисовой, оккупанты заявляют о планах штурмовать территорию завода Азовсталь, где находится не менее тысячи мирных граждан. Они не хотят покидать хранилище, поскольку их дома разрушены, а также их могут отправить в фильтрационные лагеря.

«Действия рашистской армии в Мариуполе — акт геноцида украинского народа, в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьи 6 Римского статута Международного уголовного суда», — отметила омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/523814089099868

16 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты намерены с 18 апреля закрыть город на въезд и выезд, чтобы провести фильтрацию 100% оставшихся мужчин.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Людмила Денисова Война России против Украины

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