Медикаменты, еда, одежда. В Укрзализныце рассказали об объемах перевезенной гуманитарной помощи с начала вторжения России 11 марта, 15:36 Цей матеріал також доступний українською Вагоны УЗ перевозят тонны гуманитарной помощи (Фото:УЗ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Укрзализныця перевезла тонны гуманитарной помощи.

В пресс-службе компании отметили, что за 15 дней войны перевезли 484 грузовых вагона гуманитарной помощи и почти 4,3 тыс. тонн в пассажирских поездах.

Приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и т. д. ), спальные мешки и карематы.

Наибольшее количество груза железная дорога доставляет в Киев, Харьков и Лиман.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

11 марта — 16-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

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