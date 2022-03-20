С начала войны России против Украины погибли 115 детей 20 марта, 09:07 Цей матеріал також доступний українською Ребенок (иллюстративное фото) (Фото:Victoria_Borodinova / pixabay)

Из-за полномасштабной войны России против Украины с 24 февраля 2022 года погибли 115 детей. Еще более 140 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадавших в Киевской — 58, Харьковской — 36, Донецкой — 29, Черниговской — 30, Николаевской — 22, Житомирской — 15, Сумской — 14 и Херсонской — 14 областях.

Видео дня

В субботу, 19 марта, в результате обстрела Рубежного Луганской области был разрушен жилой дом. Из-под завалов достали двоих детей, но их не удалось спасти.

Кроме того, под завалами обнаружили еще одного ребенка с матерью. Медики констатировали смерть женщины, но ребенка удалось спасти.

Также 19 марта в результате обстрела жилых домов Харькова погибли мужчина и девятилетний мальчик.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.