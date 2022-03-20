С начала войны России против Украины погибли 115 детей

20 марта, 09:07
Цей матеріал також доступний українською
Ребенок (иллюстративное фото) (Фото:Victoria_Borodinova / pixabay)

Ребенок (иллюстративное фото) (Фото:Victoria_Borodinova / pixabay)

Из-за полномасштабной войны России против Украины с 24 февраля 2022 года погибли 115 детей. Еще более 140 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадавших в Киевской — 58, Харьковской — 36, Донецкой — 29, Черниговской — 30, Николаевской — 22, Житомирской — 15, Сумской — 14 и Херсонской — 14 областях.

Видео дня

В субботу, 19 марта, в результате обстрела Рубежного Луганской области был разрушен жилой дом. Из-под завалов достали двоих детей, но их не удалось спасти.

Кроме того, под завалами обнаружили еще одного ребенка с матерью. Медики констатировали смерть женщины, но ребенка удалось спасти.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/334077368755103

Также 19 марта в результате обстрела жилых домов Харькова погибли мужчина и девятилетний мальчик.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Дети Офис генерального прокурора Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ