Оккупанты убили в Украине 79 детей — Офис генпрокурора
Ребенок, раненный в результате обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)
С начала войны в Украине из-за действий российских оккупантов погибли 79 детей, почти 100 ранены. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Эта цифра не точная из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.
Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях.
Также разрушены более 280 учебных заведений, девять из них уничтожены полностью:
- В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений,
- В Сумской — 28,
- В Киеве — 17 и более 10 заведений детских лечебных заведений.
В среднем за время войны оккупанты ежедневно разрушают 17 учебных заведений. 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений.
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