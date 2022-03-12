Оккупанты убили в Украине 79 детей — Офис генпрокурора

12 марта, 11:17
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Ребенок, раненный в результате обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Ребенок, раненный в результате обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

С начала войны в Украине из-за действий российских оккупантов погибли 79 детей, почти 100 ранены. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Эта цифра не точная из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях.

Также разрушены более 280 учебных заведений, девять из них уничтожены полностью:

  • В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений,
  • В Сумской — 28,
  • В Киеве — 17 и более 10 заведений детских лечебных заведений.

В среднем за время войны оккупанты ежедневно разрушают 17 учебных заведений. 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Война России против Украины

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