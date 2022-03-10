Обстрелы российских оккупантов: с начала войны в Украине повреждены 63 больницы, пять медиков погибли — Ляшко

10 марта, 16:47
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Россия разрушает украинские больницы в мирных городах (Фото:Ukraine Military/Handout/Reuters)

Россия разрушает украинские больницы в мирных городах (Фото:Ukraine Military/Handout/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине повреждены 63 больницы.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, пять медиков погибли в результате обстрелов российскими оккупантами.

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«К сожалению, с начала войны мы потеряли от шаров российских террористов 5 работников учреждений здравоохранения, получили повреждения 63 больницы. Не забудем», — написал он в своем Facebook.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2579123718886403

В эфире телемарафона на телеканале ICTV Ляшко также добавил, что противник стреляет по машинам с кислородом, который необходим пациентам с коронавирусом.

«Оккупанты и тут себя проявили и стреляют по машинам с кислородом, одну такую машину повредили», — резюмировал он.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

10 марта — 15-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Минздрав Украины Виктор Ляшко Война России против Украины

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