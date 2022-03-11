Полномасштабное вторжение России. Количество беженцев из Украины достигло 2,5 млн человек — ООН 11 марта, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Многие украинцы спасаются от войны в Польше (Фото:Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество беженцев, которые выехали за пределы страны, достигло 2,5 млн человек.

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По оценкам организации, еще около двух миллионов человек покинули свои дома, но остаются в стране.

«Число беженцев из Украины — как это ни трагично — достигло сегодня 2,5 млн человек. По нашим оценкам, около двух миллионов человек перемещены внутри Украины», — написал Гранди в своем Twitter.

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Он назвал войну России против Украину «бессмысленной».

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

11 марта — 16-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

По данным Укрзализныци, на поездах эвакуировались более двух миллионов человек. Самый популярный международный железнодорожный маршрут — в Польшу.

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