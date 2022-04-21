Российские оккупанты объявили «мобилизацию» в Херсонской области — Генштаб 21 апреля, 19:18 Цей матеріал також доступний українською Проукраинский митинг в Херсоне, 20 марта (Фото:Video obtained by REUTERS)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 21 апреля, на 57-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Главное из сводки Генштаба:



российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины, чтобы попытаться установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, и не прекращают ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре по всей Украине;

интенсивность передвижения колонн российской военной техники по территории Беларуси значительно снизилась , белорусские военные прикрывают украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях;

, белорусские военные прикрывают украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях; на Слобожанском направлении россияне продолжают частично блокировать Харьков и уничтожать инфраструктуру города артиллерийскими обстрелами. На временно захваченных территориях оккупанты не позволяют мирным жителям добраться до территории, подконтрольной украинским защитникам, доставка гуманитарной помощи с украинской стороны заблокирована;

артиллерийскими обстрелами. На временно захваченных территориях оккупанты не позволяют мирным жителям добраться до территории, подконтрольной украинским защитникам, доставка гуманитарной помощи с украинской стороны заблокирована; на Донецком и Таврийском направлениях противник пытался взять под полный контроль Мариуполь, продолжал авиаудары и попытки штурма в районе морпорта и завода Азовсталь ;

; на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты объявили « мобилизацию» мужчин . По данным Генштаба, на 1 мая россияне планируют провести там псевдореферендум , а в период 2−10 мая — «перепись населения». Местным жителям запретили ездить между населенными пунктами;

. По данным Генштаба, на 1 мая россияне , а в период 2−10 мая — «перепись населения». Местным жителям запретили ездить между населенными пунктами; на Южнобугском направлении враг продолжает обстреливать Николаев и безуспешно пытается приблизиться к городу;

украинские защитники и защитницы ликвидировали подполковника Дениса Межуева , командира первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. Получили серьезные ранения и были доставлены в Москву на лечение еще два руководителя этого соединения — полковник Харитонов и подполковник Смирнов ;

, командира первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. Получили серьезные ранения и были доставлены в Москву на лечение еще два руководителя этого соединения — ; личный состав российских оккупантов деморализован принудительной мобилизацией в ОРДЛО, неудовлетворительным питанием, низким финансовым и материальным обеспечением личного состава, который прибыл на доукомплектование.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 000 человек личного состава, 829 танков, 172 самолета, 151 вертолет и не только.

Начало битвы за Донбасс: оккупанты обстреливают мирные города, защитники дают бой https://www.youtube.com/embed/uG96o2dealY

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