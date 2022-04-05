«Орки не забирают свои трупы». Глава Сумской области рассказал о ситуации с зачисткой оккупантов 5 апреля, 06:29 Цей матеріал також доступний українською Захваченная техника оккупантов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал о ситуации в регионе, где продолжается зачистка от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Живицкий, в частности, отметил, что российские оккупанты бросают своих военных в Украине и не забирают тела погибших. Он призвал жителей Сумской области быть осторожными и напомнил о запрете на посещение лесов.

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«Ситуация с гуманитарной помощью: Продолжаем ее получать из всех точек мира! Спасибо каждому причастному к тому, чтобы это стало возможным», — сообщил Живицкий.

Он также рассказал о ситуации по районам области.

Сумской район

Села и поселки, города, пострадавшие от орков больше всего — получают все необходимое в первую очередь. Гуманитарная помощь, стройматериалы, лекарства. Лично многое бываю по этим селам, вижу ситуацию. То, что сделали орки — за пределами понимания здравого смысла.

Конотопский район

Продолжает район приходить в себя от нашествия орков. На местах бывший стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей.

Шосткинский район

Прорабатываем безопасные маршруты между общинами по области. Возобновили плановые операции и хирургические вмешательства.

Роменский район

Северная часть — происходит зачистка от орков. По самим Ромнам — город работает в штатном режиме.

Ахтырский район

Тростянец, Ахтырка и Большая Писаревка — работы по возвращению общин к жизни продолжаются полным ходом. Проблем немало, на все реагируем и работаем.

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4 апреля россияне начали активный выход из Сумской области. Оккупанты совершали террор в регионе.

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