Бои на юге Украины. Уничтожены шесть вертолетов оккупантов и 19 единиц техники

28 мая, 03:09
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что в боях с российскими оккупантами были уничтожены шесть боевых вертолетов и 19 единиц техники.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Отмечается, что оккупанты с помощью вертолетов Ми-8 пытались атаковать украинские позиции. Также российские войска доставили на юг Украины устаревшие танки Т-62.

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Украинские защитники также ликвидировали 63 оккупантов.

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Всего за сутки уничтожили:

  • три танка Т-72;
  • пять единиц другой бронированной техники;
  • два автомобиля;
  • реактивную систему залпового огня Град;
  • самоходную артустановку;
  • один самолет;
  • шесть вертолетов.

«Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной вражеские ракеты типа воздух — воздух самоликвидировались. Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, кара небесная постигла и самолет, и ракеты», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/301558535526503

27 мая истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35 в небе Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=pYDPmj94aCY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вертолет Вертолеты Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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