Бои на юге Украины. Уничтожены шесть вертолетов оккупантов и 19 единиц техники
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что в боях с российскими оккупантами были уничтожены шесть боевых вертолетов и 19 единиц техники.
Война России против Украины — главные события 27 мая
Отмечается, что оккупанты с помощью вертолетов Ми-8 пытались атаковать украинские позиции. Также российские войска доставили на юг Украины устаревшие танки Т-62.
Украинские защитники также ликвидировали 63 оккупантов.
Всего за сутки уничтожили:
- три танка Т-72;
- пять единиц другой бронированной техники;
- два автомобиля;
- реактивную систему залпового огня Град;
- самоходную артустановку;
- один самолет;
- шесть вертолетов.
«Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной вражеские ракеты типа воздух — воздух самоликвидировались. Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, кара небесная постигла и самолет, и ракеты», — сообщили в командовании.
27 мая истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35 в небе Херсонской области.
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