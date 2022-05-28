Бои на юге Украины. Уничтожены шесть вертолетов оккупантов и 19 единиц техники 28 мая, 03:09 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что в боях с российскими оккупантами были уничтожены шесть боевых вертолетов и 19 единиц техники.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Отмечается, что оккупанты с помощью вертолетов Ми-8 пытались атаковать украинские позиции. Также российские войска доставили на юг Украины устаревшие танки Т-62.

Видео дня

Украинские защитники также ликвидировали 63 оккупантов.

Всего за сутки уничтожили:

три танка Т-72;

пять единиц другой бронированной техники;

два автомобиля;

реактивную систему залпового огня Град;

самоходную артустановку;

один самолет;

шесть вертолетов.

«Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной вражеские ракеты типа воздух — воздух самоликвидировались. Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, кара небесная постигла и самолет, и ракеты», — сообщили в командовании.

27 мая истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35 в небе Херсонской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.