В Киевской области ведутся боевые действия для освобождения захваченных сел — Павлюк 18 марта, 02:00 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что украинские военные проводят операции для освобождения захваченных сел в Киевской области.



В эфире украинского ТВ он отметил, что власти пока не готовы публиковать детали проведения военных операций.

«Работа соответствующая идет, но для того, чтобы утечки информации не было о действиях наших подразделений, мы об этом скажем, когда можно будет говорить. Идут соответствующие действия наших подразделений, противодействие противника, перемещения противника, пока конкретно сказать, что оно вот так, до завершения соответствующих операций, невозможно», — заявил Павлюк.

Ситуацию в области в целом он описал как «сложную, но контролируемую».

«На Киевщине ситуация сложная, контролируемая, прогнозировать действия очень сложно. Мы готовы адекватно реагировать на все угрозы. Наибольшая опасность так и остается — Житомирская трасса, Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Вышгородский район. Также, кроме того, обстрелы были в Вышгородском районе… Вооруженные силы на своих позициях стойко обороняют рубежи. Делаем новые рубежи для повышения устойчивости обороны», — отметил он.

17 марта российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии село Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. В результате обстрелов погиб двухлетний ребенок.



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