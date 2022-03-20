Преступление против человечества. Жители окраин Мариуполя погибают от голода — власти области 20 марта, 01:51 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела оккупантами Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что на окраинах Мариуполя тысячи мирных граждан погибают от голода из-за российских оккупантов, которые блокируют город.



«Российские оккупационные власти осуществляют геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекином умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось скрыться от российских авиабомб. Это — преступление против человечности», — заявил Кириленко.

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Власти региона потребовали от всех стран мира повлиять на Кремль, чтобы мирные жители получили гуманитарную помощь и смогли покинуть город.

«Мы готовы спасти своих граждан — для этого нужен зеленый коридор от врага. Обращаюсь ко всем мировым лидерам — жмите на Кремль. Не дайте погибнуть людям от голода!», — заявил Кириленко.

19 марта начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин призвал предоставить защитникам города систему противовоздушной обороны.

Вершинин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить системы ПВО.

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