ВСУ на южном направлении уничтожили 60 оккупантов и 16 единиц техники
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
За последние сутки на южном направлении фронта украинская армия уничтожила не менее 60 оккупантов и 16 единиц техники российских оккупантов.
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Среди уничтоженной техники 3 танка, 4 реактивные системы залпового огня, 7 бронированные машин пехоты и десанта и другая автотехника.
Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции. В частности, пытались наступать в районе Александровки.
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