ВСУ на южном направлении уничтожили 60 оккупантов и 16 единиц техники 18 апреля, 06:39 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

За последние сутки на южном направлении фронта украинская армия уничтожила не менее 60 оккупантов и 16 единиц техники российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Среди уничтоженной техники 3 танка, 4 реактивные системы залпового огня, 7 бронированные машин пехоты и десанта и другая автотехника.

Видео дня

Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции. В частности, пытались наступать в районе Александровки.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.