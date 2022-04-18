ВСУ на южном направлении уничтожили 60 оккупантов и 16 единиц техники

18 апреля, 06:39
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

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За последние сутки на южном направлении фронта украинская армия уничтожила не менее 60 оккупантов и 16 единиц техники российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Среди уничтоженной техники 3 танка, 4 реактивные системы залпового огня, 7 бронированные машин пехоты и десанта и другая автотехника.

Видео дня

Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции. В частности, пытались наступать в районе Александровки.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война России против Украины

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