Украинские защитники уничтожили 11 единиц техники оккупантов на южном направлении 13 апреля, 00:26 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Оперативное командование Юг сообщило, что за сутки украинские защитники уничтожили 11 единиц техники оккупанта и 12 военных.



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«За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня Град и другая автомобильная техника. Также уничтожен полевой состав боеприпасов противника», — сообщили в командовании.

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В командовании отметили, что группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на занятых позициях в условиях усиления шторма.

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