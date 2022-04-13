Украинские защитники уничтожили 11 единиц техники оккупантов на южном направлении
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
Оперативное командование Юг сообщило, что за сутки украинские защитники уничтожили 11 единиц техники оккупанта и 12 военных.
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«За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня Град и другая автомобильная техника. Также уничтожен полевой состав боеприпасов противника», — сообщили в командовании.
В командовании отметили, что группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на занятых позициях в условиях усиления шторма.
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