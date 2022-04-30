Украинские защитники атаковали 23 позиции оккупантов на южном направлении 30 апреля, 02:50 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное Командование Юг сообщило, что за 29 апреля украинские защитники обстреляли 23 позиции российских оккупантов.



Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией нанесено поражение 23 позициям противника. Вражеские потери составляют 16 рашистов, бронированная и автомобильная техника, станция радиоэлектронной борьбы», — заявили в командовании.

Видео дня

Также сообщается, что в Херсонской области оккупанты «меняют планы о проведении референдума» и пытаются подкупить население выплатами в рублях.

В командовании также прокомментировали потенциальную угрозу со стороны Приднестровья.

«В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно угрозы вторжения российских войск из непризнанной республики. В самом же приднестровском регионе Молдовы российская федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации по поводу угрозы населению региона со стороны Украины», — сообщили в командовании.

29 апреля Оперативное командование Юг получило ракетный комплекс С-300, который усилит противовоздушную оборону региона.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.