Россияне создают минные заграждения вдоль границы с Украиной в Белгородской области — Минобороны

28 августа, 16:21
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Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Страна-агрессор Россия минирует территорию вдоль границы с Украиной в Белгородской области, сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в понедельник, 28 августа.

Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там идут тяжелые бои.

На Купянском направлении россияне создают минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области и пытаются найти слабые места в обороне защитников Украины.

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На Лиманском направлении враг готовится к перегруппировке войск, безуспешно наступает в районах Новоегоровки, к юго-западу от Кременной, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска страны-террориста всеми силами пытаются сдержать наступление Сил обороны. Оккупанты безуспешно пытались восстановить позиции в районах Орехово-Василевки и Клещиевки Донецкой области.

Защитники Украины вытеснили оккупантов с позиций в районах к востоку и в центральной части Клещиевки Донецкой области.

Всего на Бахмутском направлении освобождено 44 кв. км, за неделю Силы обороны освободили 1 кв. км.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне пытаются захватить Марьинку и окружить Авдеевку Донецкой области. Оккупанты безуспешно наступали в районах Степового, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска страны-агрессора находятся в обороне, продолжают обстреливать позиции защитников Украины и гражданскую инфраструктуру в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, активно применяют дроны-камикадзе Ланцет.

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Защитники Украины достигли успеха в направлении к юго-востоку от Работино и к югу от Малой Токмачки Запорожской области, они закрепляются на достигнутых рубежах.

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Ранее 28 августа Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны освободили Работино Запорожской области и продолжают идти вперед к юго-востоку от населенного пункта.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Луганская область Министерство обороны Украины Запорожская область Херсонская область Белгородская область Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр силы обороны

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