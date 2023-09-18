Оккупанты пытались атаковать в районе освобожденной Клещиевки — Генштаб
Защитники Украины ведут огонь на фронте в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 18 сентября, на 572-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- за сутки произошло более 20 боевых столкновений. Силы ПВО и Воздушные силы уничтожили все 17 крылатых ракет и 18 из 24 дронов-камикадзе Shahed-131/136, запущенных российскими оккупантами. Всего за сутки враг нанес 17 ракетных и 33 авиаудара, 26 раз вел обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам;
- на Купянском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районе Берестово, Копанки и Шийковки Харьковской области;
- на Лиманском направлении страна-агрессор наносила авиаудары возле Белогоровки Луганской области и Новосадового Донецкой области;
- на Бахмутском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районе Клещиевки Донецкой области. Оккупанты безуспешно пытались восстановить положение в районе Андреевки, нанесли авиаудар в районе Бахмута;
- на Авдеевском направлении войска страны-террориста нанесли авиаудар в районе Авдеевки;
- на Марьинском направлении защитники Украины отразили почти десять российских атак в районе Марьинки, оккупанты нанесли авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области;
- на Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиаудары возле Угледара и Старомайорского Донецкой области;
- на Запорожском направлении защитники Украины отразили атаки оккупантов в районе Работино Запорожской области;
- на Херсонском направлении российским авиаударам подверглись районы Веселого, Отрадокаменки и Николаевки Херсонской области;
- Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении, ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают оккупантов и освобождают захваченные территории;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники;
- ракетные войска поразили два района сосредоточения войск страны-агрессора и их техники, один ЗРК, шесть артиллерийских средств и один пункт управления.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 272 940 российских оккупантов, из них 620 — за последние сутки.
Силы обороны в воскресенье, 17 сентября, освободили Клещиевку на Бахмутском направлении. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещиевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.
15 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение Андреевки на Бахмутском направлении. Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что Андреевка позволяет полностью контролировать железную дорогу, которая является опорной линией для дальнейшего наступления.