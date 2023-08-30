За сутки на фронте произошло 35 боестолкновений: где пытались наступать оккупанты — сводка
Защитники Украины на фронте в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 30 августа, на 553-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- ночью Силы обороны уничтожили 28 крылатых ракет и 15 ударных дронов Shahed-131/136, которыми оккупанты атаковали Украину;
- за сутки россияне нанесли 30 ракетных и 52 авиаудара, 35 раз вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам, есть погибшие и раненые мирные жители, пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура;
- за сутки произошло 35 боевых столкновений;
- на Лиманском направлении войска страны-террориста безуспешно наступали в районах Новоегоровки и Белогоровки;
- на Бахмутском направлении оккупанты провально наступали в районе Курдюмовки;
- на Марьинском направлении Силы обороны сдерживают наступление россиян в районе Марьинки Донецкой области;
- на Шахтерском направлении защитники Украины успешно отразили вражеские атаки в районе Старомайорского Донецкой области;
- на Запорожском направлении россияне безуспешно наступали в районе Малой Токмачки Запорожской области;
- Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении, закрепляются на новых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения оккупантов и четыре — по вражеским зенитно-ракетным комплексам;
- ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один район сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, один российский пункт управления и одну станцию РЭБ.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 262 410 оккупантов, из них 570 — за последние сутки.